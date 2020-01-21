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«Спартак» расстался с рекордсменом чемпионата России

16:55
Джано Ананидзе. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Джано Ананидзе. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Полузащитник Джано Ананидзе дебютировал в составе «Спартака» 1 августа 2009 года, выйдя на замену в матче с «Кубанью». Последнюю игру грузинский легионер провел 1 декабря 2019 года с «Зенитом».

Первый и последний матчи Джано в красно-белой форме разделили 10 лет и 122 дня, что является седьмым результатом в российской истории «Спартака». При этом, в отличии от пяти из шести лидеров, грузин уходил из клуба только в аренду (в «Ростов» и «Крылья Советов»). Только Егор Титов пребывал в клубе дольше, хотя пропускал сезон из-за допинговой дисквалификации.

Футболисты, чьи первый и последний матчи за «Спартак» в чемпионате разделили более 10 лет:

Игрок

Первый матч

Последний матч

Годы

Андрей Тихонов*

31.10.1992

18.09.2011

18 лет 322 дня

Александр Самедов*

17.11.2002

08.12.2018

16 лет 21 день

Егор Титов

20.05.1995

12.07.2008

13 лет 53 дня

Дмитрий Аленичев*

28.04.1994

20.08.2005

11 лет 114 дней

Владимир Бесчастных*

29.03.1992

17.11.2002

10 лет 233 дня

Дмитрий Хлестов*

29.03.1992

09.11.2002

10 лет 225 дней

Джано Ананидзе

01.08.2009

01.12.2019

10 лет 122 дня

Дмитрий Ананко

14.05.1992

16.08.2002

10 лет 94 дня

* Покидали «Спартак» в указанный промежуток времени.

Ананидзе сыграл за «Спартак» 122 матча, в которых забил 12 голов и сделал 18 голевых передач. По числу матчей за красно-белых грузин занимает четвертое место среди легионеров, уступая только чеху Мартину Йиранеку и украинцам Максиму Калиниченко и Дмитрию Парфенову. Причем от рекордного результата Джано отстал всего на 14 встреч.

Лидеры по матчам за «Спартак» среди легионеров:

Игрок

Страна

Годы

Матчи

Голы

Мартин Йиранек

Чехия

2004-2010

136

4

Максим Калининченко

Украина

2000-2008

134

22

Дмитрий Парфенов

Украина

1998-2005

125

15

Джано Ананидзе

Грузия

2009-2019

122

12

Василий Баранов

Белоруссия

1998-2003

120

18

Квинси Промес

Голландия

2014-2018

115

59

Рафаэл Кариока

Бразилия

2009, 20011-2014

112

2

Веллитон

Бразилия

2007-2012

104

57

Тем не менее Ананидзе остается рекордсменом чемпионатов России. Свой первый гол за «Спартак» хавбек забил через восемь дней после празднования 17-летия. Для сравнения армеец Салугин впервые отличился в 17 лет и 27 дней, а владикавказец Дзуцев — в 17 лет и 77 дней.

Самые молодые авторы голов в истории чемпионата России:

Дата

Игрок

Клуб

Матч

Возраст

18.10.2009

Джано Ананидзе

Спартак

Локомотив (д) — 3:0

17 лет 8 дней

19.11.2005

Александр Салугин

ЦСКА

Алания (д) — 4:3

17 лет 27 дней

16.06.2001

Руслан Дзуцев

Алания

Ротор (д) — 3:1

17 лет 77 дней

13.05.1993

Владислав Радимов

ЦСКА

Алания (д) — 4:0

17 лет 169 дней

03.04.1992

Александр Рычков

Локомотив

Океан (д) — 2:1

17 лет 186 дней

04.10.2008

Александр Кокорин

Динамо

Сатурн (д) — 2:1

17 лет 199 дней

05.05.2013

Алексей Миранчук

Локомотив

Амкар (г) — 4:2

17 лет 201 день

30.09.1995

Александр Штынь

Жемчужина

Урал (г) — 3:4

17 лет 207 дней

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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