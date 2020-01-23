«Спартак» провел последнюю тренировку на первом сборе, Мельгарехо работал в общей группе

«Спартак» провел заключительную тренировку на первом зимнем сборе в Абу-Даби, сообщает официальный сайт клуба. Игроки утром занимались в тренажерном зале, а во второ половине дня получили очередную порцию беговых нагрузок.

В тренировке принял участие полузащитник Лоренсо Мельгарехо, который часть сбора работал по индивидуальной программе из-за спазма спины.

Завтра утром Спартак" проведет еще одно занятие в тренажерном зале, после чего вернется в Москву.