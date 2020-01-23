«Спартак» провел последнюю тренировку на первом сборе, Мельгарехо работал в общей группе
19:02
«Спартак» провел заключительную тренировку на первом зимнем сборе в Абу-Даби, сообщает официальный сайт клуба. Игроки утром занимались в тренажерном зале, а во второ половине дня получили очередную порцию беговых нагрузок.
В тренировке принял участие полузащитник Лоренсо Мельгарехо, который часть сбора работал по индивидуальной программе из-за спазма спины.
Завтра утром Спартак" проведет еще одно занятие в тренажерном зале, после чего вернется в Москву.
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2020-01-23-zakryvayushchaya_trenirovka_na_sheykh_zayyede/
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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