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«Спартак» провел последнюю тренировку на первом сборе, Мельгарехо работал в общей группе

19:02

«Спартак» провел заключительную тренировку на первом зимнем сборе в Абу-Даби, сообщает официальный сайт клуба. Игроки утром занимались в тренажерном зале, а во второ половине дня получили очередную порцию беговых нагрузок.

В тренировке принял участие полузащитник Лоренсо Мельгарехо, который часть сбора работал по индивидуальной программе из-за спазма спины.

Завтра утром Спартак" проведет еще одно занятие в тренажерном зале, после чего вернется в Москву.

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2020-01-23-zakryvayushchaya_trenirovka_na_sheykh_zayyede/

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