"Спартак" провел очередное занятие. Фернанду дольше всех тренировал штрафные удары

"Спартак" продолжает подготовку к новому сезону на сборах в Австрии. Как сообщает официальный сайт клуба, перед первым матчем Кубка Париматч Премьер против "Ростова" красно-белые провели две тренировки, несмотря на 30-градусную жару.

Вечернее занятие длилось два часа. Особое внимание было уделено штрафным ударам. Дольше всех штрафные исполнял хавбек Фернанду - он последним покинул тренировочное поле.