"Спартак" проведет открытую тренировку для болельщиков перед матчем с "Енисеем"

"Спартак" проведет открытую тренировку для фанатов перед матчем 24-го тура премьер-лиги против "Енисея", сообщает официальный Инстаграм красно-белых. Она будет сопряжена с празднованием дня рождения клуба и пройдет 20 апреля.

- В честь дня рождения клуба у вас есть уникальная возможность понаблюдать за открытой тренировкой любимой команды - в 16:45 все желающие смогут разместиться на трибуне А и увидеть, как красно-белая команда готовится к важному матчу с "Енисеем", - говорится в сообщении.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков после 22 туров. В воскресенье красно-белые сыграют на выезде против "Ростова".

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