"Спартак" проведет открытую тренировку для болельщиков перед матчем с "Енисеем"

"Спартак" проведет открытую тренировку для фанатов перед матчем 24-го тура премьер-лиги против "Енисея", сообщает официальный Инстаграм красно-белых. Она будет сопряжена с празднованием дня рождения клуба и пройдет 20 апреля.
- В честь дня рождения клуба у вас есть уникальная возможность понаблюдать за открытой тренировкой любимой команды - в 16:45 все желающие смогут разместиться на трибуне А и увидеть, как красно-белая команда готовится к важному матчу с "Енисеем", - говорится в сообщении.
🔴⚪️ Приглашаем на празднование дня рождения "Спартака"! ⠀ Красно-белые! ⠀ Приглашаем вас принять участие в праздновании дня рождения футбольного клуба "Спартак-Москва". ⠀ 📆 20 апреля ждем всех болельщиков на территории "Открытие Арены"! Рекомендуем вам отдать предпочтение удобной спортивной одежде и обуви! ⠀ 🌿 С 10:00 до 14:00 вокруг стадиона пройдет городской субботник, который в этом году отмечает 100-летний юбилей. ⠀ 🏟 А в 14:00 начнется основное мероприятие, которое пройдет на прилегающей территории "Открытие Арены" перед трибуной В. ⠀ В праздничной программе: ✅ концерт; ✅ высадка аллеи руководством клуба и игроками основной команды; ✅ активности партнёров; ✅ мастер-классы от хоккейного, гандбольного, пляжного и регбийного клубов "Спартак"; ✅ кибер-зона с PS4 и XBOX; ✅ фуд траки; ✅ выступление черлидеров; ✅ открытая тренировка команды; ✅ анимация, DJ, детские мастер-классы. ⠀ ⚽️ В честь дня рождения клуба у вас есть уникальная возможность понаблюдать за открытой тренировкой любимой команды – в 16:45 все желающие смогут разместиться на трибуне А и увидеть, как красно-белая команда готовится к важному матчу с ФК "Енисей". ⠀ Вход свободный! Категория 0+ ⠀ До встречи, красно-белые! 🔴⚪️👋🏻
"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков после 22 туров. В воскресенье красно-белые сыграют на выезде против "Ростова".
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