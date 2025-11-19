«Спартак» продал все билеты на матч с ЦСКА

«Спартак» объявил об аншлаге на матч с ЦСКА в 16-м туре чемпионата России.

«Спартак» реализовал все билеты на домашний матч — в пятый раз в 2025 году», — сообщает пресс-служба красно-белых.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 22 ноября. Начало игры — в 16.45 по московскому времени.

«Спартак» после 15 туров РПЛ-2025/26 набрал 25 очков и занимает шестое место в таблице. ЦСКА с 33 очками — на второй строчке.