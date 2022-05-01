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Сегодня, 13:00

«Спартак» пригласил ветеранов клуба на матч с «Крыльями Советов»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб пригласил ветеранов команды на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

—Я видел, что сегодня присутствуют ветераны.

—Да, мы пригласили всех спартаковских ветеранов. Они сегодня посетят игру. Надеемся, что перед матчем выйдут сделать круг почета.

—Были те, кто отказался? Например, Ловчев, который не признает столетие.

—Мы завали всех, а придти или нет — это их дело.

18 апреля «Спартак» праздновал столетие со дня основания клуба. Игра против «Крыльев Советов» станет для красно-белых первой домашней после этой даты.

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 1 мая. Начало — в 14.00 (мск).

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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
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Ахмат – ЦСКА
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