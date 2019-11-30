«Спартак» прибыл в Санкт-Петебург на матч с «Зенитом»
18:48
«Спартак» прибыл в Санкт-Петебург на матч 18-го тура чемпионата России против «Зенита».
Игра пройдет 1 декабря в, начало в 19.00. «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
? Прилетели в Питер! Скоро #чтотобудет... ?? pic.twitter.com/MBHmoHWYw1— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 30, 2019
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