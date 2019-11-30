«Спартак» прибыл в Санкт-Петебург на матч с «Зенитом»

«Спартак» прибыл в Санкт-Петебург на матч 18-го тура чемпионата России против «Зенита».

Игра пройдет 1 декабря в, начало в 19.00. «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр