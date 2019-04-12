"Спартак" поздравил болельщиков с Днем космонавтики

"Спартак" в своем официальном Твиттере поздравил подписчиков с Днем космонавтики. Этот праздник отмечается 12 апреля.
– 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос, – говорится в сообщении "Спартака" в Твиттере. – С Днем космонавтики, друзья!
🗓 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 апреля 2019 г.
🚀 С Днем космонавтики, друзья! #Спартак #Spartak pic.twitter.com/5FyLs8XGmc
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