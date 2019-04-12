"Спартак" поздравил болельщиков с Днем космонавтики

"Спартак" в своем официальном Твиттере поздравил подписчиков с Днем космонавтики. Этот праздник отмечается 12 апреля.

– 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос, – говорится в сообщении "Спартака" в Твиттере. – С Днем космонавтики, друзья!