«Спартак» показал тренировку перед матчем с «Тамбовом»

«Спартак» в официальном Twitter опубликовал фрагменты тренировки команды в преддверии матча 26-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Тамбова».

? Тренировка перед «Тамбовом»



Красно-белые готовятся к домашнему матчу #СпартакТамбов. Встреча начнется завтра в 18:30 по московскому времени.



?Игру пропустит Роман Зобнин, получивший в прошлом туре красную карточку.



? Телеканал «Матч ТВ» покажет встречу в прямом эфире. pic.twitter.com/To7SXwaZFf — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 3, 2020

Игру пропустит Роман Зобнин, который в предыдущей игре против ЦСКА (0:2) был удален.

Матч «Спартак» — «Тамбов» состоится 4 июля, начало — в 18.30 по московскому времени.