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«Спартак» показал тренировку перед матчем с «Тамбовом»

3 июля 2020, 19:20
Игроки &quot;Спартака&quot;. Фото скриншот из Twitter "Спартака"
Игроки &quot;Спартака&quot;. Фото скриншот из Twitter "Спартака"
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«Спартак» в официальном Twitter опубликовал фрагменты тренировки команды в преддверии матча 26-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Тамбова».

Игру пропустит Роман Зобнин, который в предыдущей игре против ЦСКА (0:2) был удален.

Матч «Спартак» — «Тамбов» состоится 4 июля, начало — в 18.30 по московскому времени.

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