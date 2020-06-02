«Спартак» показал, как работает над «физикой»
20:55
«Спартак» на официальном YouTube-канале опубликовал видео занятий команды. На первом этапе к возобновлению сезона тренеры уделяют особое внимание физподготовке футболистов.
Сегодня стал известен календарь оставшихся восьми туров Тинькофф-чемпионата России сезона-2019/20. Для «Спартака» турнир возобновится 20 июня выездным матчем 23-го тура против «Арсенала».
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