«Спартак» показал, как работает над «физикой»

«Спартак» на официальном YouTube-канале опубликовал видео занятий команды. На первом этапе к возобновлению сезона тренеры уделяют особое внимание физподготовке футболистов.

Сегодня стал известен календарь оставшихся восьми туров Тинькофф-чемпионата России сезона-2019/20. Для «Спартака» турнир возобновится 20 июня выездным матчем 23-го тура против «Арсенала».