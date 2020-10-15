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«Спартак» показал, как Джикия разыграл Ларссона с его рейтингом в FIFA 21. Вот это реакция

16:23
Джордан Ларссон. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
Джордан Ларссон. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
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Футболисты «Спартака» узнали свои рейтинги в FIFA 21. В официальном Instagram красно-белых опубликовали видео с реакцией форварда Джордана Ларссона на свою карточку в популярном футбольном симуляторе.

Сперва капитан «Спартака» Георгий Джикия специально показал 23-летнему Ларссону фейковый рейтинг — 65.

Ларссон: «Как мой рейтинг опустился? Как он упал с 69 до 65?» — сказал он на видео.

Джикия: «Спокойно!»

Затем нападающий разозлился, выкинул карточку и ушел с поля.

Ларссон: «65, *****?»

Джикия: «Тебя хотели чуть-чуть разыграть, чтобы ты злился. Потом показать зрителям эмоции».

После этой фразы швед посмеялся. Игроку вручили его настоящую карточку в FIFA 21.

Ларссон: «71, я не знаю. Пожалуйста».

В FIFA 20 рейтинг Ларссона был 69.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/QK254m_X4Ug

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