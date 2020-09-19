«Спартак» подтвердил, что Глушенкову потребуется операция на колене

Дополнительное обследование полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова показало, что у футболиста серьезная травма. У него диагностирован разрыв передней крестообразной связки коленного сустава, сообщает сайт москвичей.

21-летнему игроку потребуется оперативное лечение.

Напомним, что 8 сентября футболист был заменен в составе молодежной сборной России после первого тайма матча отбора к чемпионату Европы-2021 с Польшей (0:1). Позже появилась информация, что Глушенков готовился с общей группой «Спартака» к встрече 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3).

В текущем сезоне хавбек провел 5 матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями.