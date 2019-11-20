«Спартак» поддержал законопроект о возвращении продажи пива на стадионах

«Спартак» выступил в поддержку законопроекта о возвращении продажи пива на стадионах.

— Мы полагаем, что продажа пива и напитков, изготавливаемых на его основе, возможна за три часа до начала матча, во время его проведения, а также в течение трех часов после его окончания, — цитируют генерального директора «Спартака» Томаса Цорна «РИА Новости». — Дополнительные средства, полученные клубами в результате указанных изменений законодательства, можно будет направить на развитие детско-юношеского футбола, поддержку ветеранов спорта, а также развитие клубной инфраструктуры. Наш клуб полностью поддерживает снятие запрета на продажу пива и напитков, изготавливаемых на его основе. В случае разрешения продажи пива и напитков, изготавливаемых на его основе, при проведении спортивных соревнований по футболу клуб, безусловно, будет способствовать соблюдению российского законодательства, а также делать все необходимое для соблюдения требований, предъявляемых к безопасности на соответствующих спортивных объектах.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев, выступивший вместе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым, автором инициативы о возвращении продажи пива на стадионы, направил в адрес «Спартака» депутатский запрос, в котором предложил оценить предлагаемые новации.

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