На 69-й минуте матча Кубка Париматч Премьер «Спартак» — «Партизан» грубую ошибку допустил арбитр Халед Набет, назначивший 11-метровый удар в пользу красно-белых. Судья решил, что Александар Шчекич нарушил правила в единоборстве с защитником «Спартака» Айртоном.

На самом деле игрок сербской команды остановился, не сделав движения ногой, а спартаковец наткнулся на него, зацепился за соперника правой ногой и упал. Судье следовало продолжить игру. (Александр Бобров)