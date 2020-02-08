«Спартак» — «Партизан»: за что назначен пенальти в пользу красно-белых?
15:45
На 69-й минуте матча Кубка Париматч Премьер «Спартак» — «Партизан» грубую ошибку допустил арбитр Халед Набет, назначивший 11-метровый удар в пользу красно-белых. Судья решил, что Александар Шчекич нарушил правила в единоборстве с защитником «Спартака» Айртоном.
На самом деле игрок сербской команды остановился, не сделав движения ногой, а спартаковец наткнулся на него, зацепился за соперника правой ногой и упал. Судье следовало продолжить игру. (Александр Бобров)
? Гол Эсекеля Понсе с пенальти.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 8, 2020
? #СпартакПартизан на #КубокПариматчПремьер
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? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/6AwgNdug7x
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