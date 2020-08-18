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«Спартак» отправился на матч с «Уфой» без Тедеско

15:45
Футболисты «Спартака». Фото ФК «Спартак»
Футболисты «Спартака». Фото ФК «Спартак»
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Пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что команда отправилась на матч 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

В заявлении на официальном сайте красно-белых сообщается, что главный тренер Доменико Тедеско остался в Москве из-за перенесенной ангины, командой руководить будет его помощник, Андреас Хинкель.

Тедеско уже пропустил встречу 2-го тура против «Ахмата» (2:0).

Матч «Уфа» — «Спартак» состоится в среду, 19 августа, начало — в 16.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-08-18-spartak_otpravilsya_v_ufu/

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