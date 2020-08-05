«Спартак» отправил двух футболистов во вторую команду

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско еще раз подчеркнул, что для работы основы ему нужно 20-21 человек.

— Прежде всего, мы рады, что прошлый сезон закончился. Он получился долгим и тяжелым, — сказал Тедеско. — Теперь все начинается с нуля. Конечно, лучше, когда пауза между чемпионатами составляет три-четыре недели. Ребята могут куда-то съездить, побыть подольше с семьями. А потом, вернувшись, начать сборы, предвкушать начало нового чемпионата. Но у нас было всего 13-14 дней. Считаю, мы постарались сделать все возможное. Дали игрокам несколько дней отдохнуть, отключиться от футбола. Чтобы, вернувшись и включившись в работу, они почувствовали, что находятся на пороге новой эры.

В составе произошли изменения. К нам присоединились Кокорин и Урунов. Мы прошли тесты, потренировались несколько дней. Вчера на занятии было 25 игроков. Поэтому мы приняли решение двух молодых игроков отправить в «Спартак-2» — Бакалюка и Шильцова. Они должны играть, а здесь конкуренция слишком высока. Кроме того, помогут второй команде. Я всегда говорил, что для работы основы нам нужно 20-21 человек, чтобы уделять внимание деталям. С нетерпением ждем первой игры сезона — с «Сочи» — уже в это воскресенье. (Константин Алексеев)

Полная версия большого разговора с Шамилем Газизовым и Доменико Тедеско — здесь.