«Спартак» — «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

31 июля «Спартак» дома сыграет с «Оренбургом» в матче 3-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и начнется в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Оренбург». Видеотрансляция игры будет доступна на matchtv.ru.

«Спартак» с 4 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» — 10-й с 3 баллами.

В прошлом туре красно-белые разгромили «Краснодар» (4:1), а «Оренбург» победил «Урал» (3:0).