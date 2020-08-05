«Спартак» опубликовал видео с дриблингом Урунова. Есть момент и про «Локомотив»
17:40
«Спартак» опубликовал в своем Twitter опубликовал видео, посвященное дриблингу новичка команды Остона Урунова. В ролике есть и момент из его матча за «Уфу» против «Локомотива».
??? #СделаемКрасиво pic.twitter.com/MTQpILmzs5— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 5, 2020
Ранее «Локо» пошутил о переходе узбекского полузащитника в «Спартак».
August 5, 2020
В Twitter «железнодорожников» появилось видео, как тренеры «Локомотива» Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов смотрят ролик в социальных сетях, посвященный презентации игрока.
— Тиктокеры, — сказал Пашинин.
— Кто? Пойдем лучше к сезону готовиться, — добавил Лоськов.
— У нас еще Лига чемпионов вообще-то, — заключил Пашинин.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/fcsm_official/status/1291016119000666113
Опрос
проголосовало: 23179Все опросы
Как «Спартак» выступит в новом сезоне-2020/21?
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...