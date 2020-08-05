«Спартак» опубликовал видео с дриблингом Урунова. Есть момент и про «Локомотив»

«Спартак» опубликовал в своем Twitter опубликовал видео, посвященное дриблингу новичка команды Остона Урунова. В ролике есть и момент из его матча за «Уфу» против «Локомотива».

Ранее «Локо» пошутил о переходе узбекского полузащитника в «Спартак».

В Twitter «железнодорожников» появилось видео, как тренеры «Локомотива» Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов смотрят ролик в социальных сетях, посвященный презентации игрока.

— Тиктокеры, — сказал Пашинин.

— Кто? Пойдем лучше к сезону готовиться, — добавил Лоськов.

— У нас еще Лига чемпионов вообще-то, — заключил Пашинин.