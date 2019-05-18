"Спартак" обыграл "Крылья Советов" и вернулся на четвертое место

"Спартак" победил "Крылья Советов" в гостевом матче 29-го тура премьер-лиги (2:1). Голами в составе красно-белых отметились нападающий Зе Луиш, реализовавший пенальти, и форвард Лоренсо Мельгарехо. У самарцев мяч забил защитник Тарас Бурлак.

"Спартак" набрал 49 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. "Крылья" с 28 баллами располагаются на 13-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

29-й тур

"Крылья Советов" (Самара) – "Спартак" (Москва) – 1:2 (0:1)

Голы: Зе Луиш, 18 – с пенальти (0:1). Мельгарехо, 50 (0:2). Бурлак, 83 (1:2).

"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Шишкин, Бурлак, Зотов, Денисов (Полуяхтов, 82), Ткачук, Самарджич, Рабиу, Зиньковский, Шейдаев, Яковлев (Антон, 59).

"Спартак" (Москва): Максименко, Ещенко, Гапонов, Джикия, Айртон, Зобнин, Гулиев, Фернанду (Умяров, 90), Мельгарехо (Ломовицкий, 85), Зе Луиш, Луиз Адриану (Ташаев, 73).

Предупреждения: Денисов, 38. Луиз Адриану, 39. Рыжиков, 43. Мельгарехо, 44. Гапонов, 47. Зобнин, 48. Фернанду, 87. Гулиев, 90+7.

Судьи: Казарцев. Веретешкин (оба – Санкт-Петербург), Лунев (Новосибирск).

18 мая. Самара. Стадион "Самара Арена".

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