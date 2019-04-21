"Спартак" обыграл "Енисей" благодаря голам Рассказова и Гулиева

"Спартак" победил "Енисей" в домашнем матче 24-го тура премьер-лиги (2:0). Голами отметились защитник Николай Рассказов и хавбек Аяз Гулиев.

Отметим, что на 71-й минуте "Енисей" остался в меньшинстве: травму получил форвард Артур Саркисов - у красноярцев больше не осталось замен.

На 88-й минуте повреждение получил Рассказов - он покинул поле, хромая. Вместо него вышел защитник Андрей Ещенко - впервые после травмы крестообразных связок, полученной 29 ноября 2018 года в матче против "Рапида" в Лиге Европы (1:2).

"Спартак" набрал 39 очков и остался на 5-м месте в турнирной таблице. "Енисей" с 13 баллами располагается на последней строчке.

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Премьер-лига

24-й тур

"Спартак" (Москва) - "Енисей" (Красноярск) - 2:0 (1:0)

Голы: Рассказов, 45+1 (1:0). Гулиев, 83 (2:0).

"Спартак" (Москва): Максименко, Рассказов (Ещенко, 88), Жиго, Джикия, Айртон, Гулиев, Зобнин, Фернанду (Игнатов, 74), Мельгарехо, Луиз Адриану, Мелкадзе (Ташаев, 66).

"Енисей" (Красноярск): Нестеренко, Ятченко, Грицаенко, Гаджибеков, Кичин, Данченко, Огуде, Сарр (Зотов, 46), Семакин (Торбинский, 46), Савичев, Соболев (Саркисов, 59).

Предупреждения: Гулиев, 21. Данченко, 32. Жиго, 37.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Болховитин, Жвакин (оба - Ленинградская область).

21 апреля. Москва. Стадион "Открытие Арена". 26655 зрителей.

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