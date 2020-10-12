«Спартак» не будет обжаловать решение суда за нарушение коронавирусного режима
16:26
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что московский клуб не будет обжаловать наказание в 300 тысяч рублей за нарушение мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции на стадионе «Открытие Арена» во время матча 10-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1). Решение о штрафе вынес Тушинский районный суд.
«Есть решение суда, будем внимательнее работать с болельщиками. Обжаловать решение не будем», — сказал Фетисов. (Севастиан Терлецкий)
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи
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