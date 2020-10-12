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«Спартак» не будет обжаловать решение суда за нарушение коронавирусного режима

16:26
«Отрытие Арене» перед матчем «Спартак» — «Зенит» 3 октября. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Отрытие Арене» перед матчем «Спартак» — «Зенит» 3 октября. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что московский клуб не будет обжаловать наказание в 300 тысяч рублей за нарушение мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции на стадионе «Открытие Арена» во время матча 10-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1). Решение о штрафе вынес Тушинский районный суд.

«Есть решение суда, будем внимательнее работать с болельщиками. Обжаловать решение не будем», — сказал Фетисов. (Севастиан Терлецкий)

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