«Спартак», нас ждут большие цели!» Мельгарехо на русском обратился к фанатам красно-белых

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо опубликовал новую фотографию в своем Instagram перед матчем 6-го тура чемпионата России против ЦСКА. На снимке 29-летний парагваец в компании своей семьи получает награду от генерального директора москвичей Томаса Цорна за 100 игр в составе красно-белых.

Мельгарехо на русском языке поблагодарил болельщиков «Спартака» в описании к фото.

«Спасибо Богу за это достижение. Спасибо тебе, «Спартак», что я являюсь частью этого великого клуба. Спасибо большое всем, но в особенности хочу поблагодарить фанатов клуба, которые всегда меня поддерживали. Так же хочу поблагодарить мою семью, что она всегда со мной в моменты трудностей и испытаний... И самое главное, спасибо большое Богу за эти все прекрасные моменты в моей жизни и за то, что у меня есть такая великолепная семья, как моя жена и дети. Спасибо, спасибо большое, «Спартак», нас ждут большие цели!»? — подписал фото Мельгарехо.