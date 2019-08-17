РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Спартак», нас ждут большие цели!» Мельгарехо на русском обратился к фанатам красно-белых

08:36
Теги:

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо опубликовал новую фотографию в своем Instagram перед матчем 6-го тура чемпионата России против ЦСКА. На снимке 29-летний парагваец в компании своей семьи получает награду от генерального директора москвичей Томаса Цорна за 100 игр в составе красно-белых.

Мельгарехо на русском языке поблагодарил болельщиков «Спартака» в описании к фото.

«Спасибо Богу за это достижение. Спасибо тебе, «Спартак», что я являюсь частью этого великого клуба. Спасибо большое всем, но в особенности хочу поблагодарить фанатов клуба, которые всегда меня поддерживали. Так же хочу поблагодарить мою семью, что она всегда со мной в моменты трудностей и испытаний... И самое главное, спасибо большое Богу за эти все прекрасные моменты в моей жизни и за то, что у меня есть такая великолепная семья, как моя жена и дети. Спасибо, спасибо большое, «Спартак», нас ждут большие цели!»? — подписал фото Мельгарехо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Melgarejo (@melgarejo25)

Спартак — ЦСКА

Опрос

проголосовало: 3909
Все опросы
Как закончится матч «Спартак» - ЦСКА?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир