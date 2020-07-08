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«Спартак» — «Локомотив»: почему не назначен пенальти в ворота гостей?

8 июля 2020, 21:56
Момент с Айртоном. Фото ФК «Спартак»
Момент с Айртоном. Фото ФК «Спартак»
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На 51-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Локомотив» правильно поступил Сергей Лапочкин, не назначив пенальти в ворота красно-зеленых. В том эпизоде в штрафной площади железнодорожников в единоборстве с вратарем Антоном Коченковым упал Айртон. Спартаковцы просили наказать голкипера 11-метровым, но судья продолжил матч.

Коченков сначала сыграл правой рукой в мяч, отбив его в сторону, только после этого произошло столкновение игроков. В этой ситуации оснований для пенальти нет. (Александр Бобров)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи




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