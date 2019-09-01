«Спартак» идет наверх? Отвечает Самедов

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов после матча 8-го тура чемпионата России против «Зенита»? (0:1) отметил, что у красно-белых не все получилось. По его словам, нужно верить в команду.

— Сегодня, к сожалению для всех нас, «Спартак» проиграл, — отметил Самедов в эфире клубного телевидения. — Команда строится. Хочется верить, что со временем команда приобретет уверенность и начнет побеждать.

— «Спартак» идет наверх?

— Наверное, да. Это нелегкий процесс. Много футболистов купили. Отрезками команда играет ярко, но бывают спады, как с Брагой. Сегодня, у «Спартака» игра тоже не совсем получилась. Надо верить, надеяться.

— «Спартак» играл первым номером.

— Априори такие матчи проходят в остроатакующей манере. У всех было пространство. В таких матчах дома Спартак должен играть с позиции силы. Вроде бы начали активно, но пропустили этот гол.

— Отличались первый и второй таймы?

— Первый был обоюдный. Во втором тайме «Зенит» сел и мог играть на контратаках, ловить соперника.