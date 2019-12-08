«Спартак» и «Ростов» обменялись голами

Дмитрий Чистяков из «Ростова» забил в ворота «Спартака» в 19-м туре чемпионата России. «Спартак» в ответ забил один мяч — отличился Эсекиэль Понсе. Счет матча — 3:1 в пользу «Ростова».

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