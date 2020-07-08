«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью, Тедеско получил красную карточку

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 27-го тура Тинькофф-чемпионата России. Счет открыл на 38-й минуте Эсекиэль Понсе. Через три минуты Алексей Миранчук забил ответный мяч, реализовав пенальти. Для хавбека этот гол стал пятым в шести играх после возобновления сезона.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед 11-метровым в исполнении Миранчука был удален за две желтые карточки, полученные за короткий период.

«Локо» в третий раз подряд сыграл вничью и продлил беспроигрышную серию при Марко Николиче до пяти игр. Красно-белые, напротив, не могут выиграть четыре встречи подряд (2 ничьи, 2 поражения).

В таблице РПЛ «Локомотив» остался вторым, «Спартак» опустился на седьмую строчку.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

27-й тур

«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 1:1 (1:1)

Голы: Понсе, 38 (1:0). Ал.Миранчук, 43 — с пенальти (1:1).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Гапонов, Рассказов (Ещенко, 90+2), Умяров, Крал, Бакаев (Соболев, 79), Айртон, Ларссон, Понсе (Мирзов, 90+2).

«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбус, Жоау Мариу, Куликов (Жемалетдинов, 46), Ант.Миранчук (Рыбчинский, 89), Ал.Миранчук, Магкеев, Эдер.

Предупреждения: Рыбус, 3. Куликов, 8. Понсе, 13. Магкеев, 27. Бакаев, 45+1. Джикия, 90.

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Аверьянов, Кобзев (оба — Москва).

ВАР: Левников (Санкт-Петербург). Шаламберидзе (Москва).

8 июля. Москва. Стадион «Открытие Арена». 3754 зрителя.