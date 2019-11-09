«Спартак» дома обыграл «Крылья» и поднялся на шестое место

«Спартак» победил «Крылья Советов» в домашнем матче 16-го тура премьер-лиги (2:0). Голами отметились нападающий Эсекиэль Понсе и хавбек Зелимхан Бакаев (с пенальти). Самарцы заканчивали матч вдевятером: на 71-й минуте поле покинул полузащитник Срджан Мияйлович, а на 81-й — защитник Максим Карпов.

«Спартак» набрал 21 очко и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. «Крылья» с 18 баллами располагаются на 9-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

16-й тур

«Спартак» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:0 (1:0)

Голы: Понсе, 3 (1:0). Бакаев, 83 — с пенальти (2:0).

«Спартак» (Москва): Максименко, Жиго, Джикия, Гапонов, Зобнин, Крал, Умяров (Тил, 90), Бакаев (Мирзов, 84), Айртон, Понсе, Ларссон (Шюррле, 77).

«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Анюков, Карпов, Бурлак, Лысцов (Радонич, 63), Полуяхтов, Кабутов (Терехов, 46), Гацкан, Мияйлович, Зиньковский, Соболев (Гынсарь, 74).

Предупреждения: Бакаев, 76. Крал, 80.

Удаления: Мияйлович, 71 (удар соперника ногой). Карпов, 81 (фол последней надежды).

Судьи: Мешков (Дмитров). Демешко (Химки), Гурбанов (Краснодар).

ВАР: Сухой (Люберцы). Матюнин (Москва).

9 ноября. Москва. Стадион «Открытие Арена».

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