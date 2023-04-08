«Спартак» — «Динамо»: Макаров вывел гостей вперед

«Динамо» повело в матче со «Спартаком» в 22-м туре РПЛ — 3:2. Гол на 66-й минуте забил Денис Макаров.

Хавбек бело-голубых исполнил навес на Константина Тюкавина. Форвард отвлек вратаря «Спартака» Александра Селихова и пропустил мяч, который закатился в дальний угол ворот.