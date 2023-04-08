«Спартак» — «Динамо»: Кейта вывел хозяев вперед

«Спартак» вышел вперед в матче с «Динамо» в 22-м туре РПЛ — 2:1.

Гол на 40-й минуте забил Кейта Бальде, который реализовал выход один на один с Антоном Шуниным.