«Спартак» и ЦСКА сыграют в 26-м туре РПЛ в субботу, 26 апреля. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Ключевые события и результат игры «Спартак» — ЦСКА будут доступны в нашем матч-центре.

Трансляция игры в прямом эфире пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игру можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Прямой эфир начнется в 18.30 по московскому времени, за час до стартового свистка. Трансляция игры стартует в 19.30 мск.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

26 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)

В 25 турах РПЛ «Спартак» набрал 50 очков и перед игровым днем занимал третье место в турнирной таблице, в предыдущем матче спартаковцы выиграли у «Акрона» (3:2). ЦСКА с 48 очками шел четвертыми, предыдущим соперником армейцев были «Крылья Советов» (1:1).