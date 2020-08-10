Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал предстоящее заявление клуба после скандального судейства в играх красно-белых.

В воскресенье в матче 1-го тура РПЛ между красно-белыми и «Сочи» (2:2) главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. Позже глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи подтвердил «СЭ»: Казарцев и ВАР Алексей Еськов допустили ошибку в моменте во вторым 11-метровым в конце встречи.

— Что ждать от заявления клуба по судейству? Нужно дождаться заявления футбольного клуба «Спартак», — сказал Газизов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Владелец, ветераны, болельщики... Мы выскажем свою позицию. Мы уже высказали свою позицию, но формулировку ей мы придадим.

Как «Спартак» отреагирует на судейский скандал? Это просто сделает нас сильнее. Мы будем самыми сильными, я в этом уверен. Встретимся на футболе. Мы никого не боимся. Мы движемся вперед. «Спартак» — чемпион.