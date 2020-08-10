РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» — чемпион!» Газизов обратился к болельщикам на фоне скандального судейства

10 августа 2020, 17:00
9 августа. Москва. «Спартак» — «Сочи» — 2:2. Стадион перед матчем. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
9 августа. Москва. «Спартак» — «Сочи» — 2:2. Стадион перед матчем. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал предстоящее заявление клуба после скандального судейства в играх красно-белых.

В воскресенье в матче 1-го тура РПЛ между красно-белыми и «Сочи» (2:2) главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. Позже глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи подтвердил «СЭ»: Казарцев и ВАР Алексей Еськов допустили ошибку в моменте во вторым 11-метровым в конце встречи.

— Что ждать от заявления клуба по судейству? Нужно дождаться заявления футбольного клуба «Спартак», — сказал Газизов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Владелец, ветераны, болельщики... Мы выскажем свою позицию. Мы уже высказали свою позицию, но формулировку ей мы придадим.

Как «Спартак» отреагирует на судейский скандал? Это просто сделает нас сильнее. Мы будем самыми сильными, я в этом уверен. Встретимся на футболе. Мы никого не боимся. Мы движемся вперед. «Спартак» — чемпион.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
21
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Локо» — «Краснодар», «Ростов» — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир