«Спартак» был инертным. У них не было желания играть». Игорь Гамула — о поражении красно-белых от «Ростова»
Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал результат матча 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» (0:1).
— «Ростов» неплохо играл в первом тайме. «Спартак» вышел не свой, инертный, — сказал Гамула «СЭ». — Не было желания играть, не было настроя, хотя они не участвовали в еврокубках. Наверное, думали, что легко обыграют «Ростов», который в прошлом туре проиграл «Химкам». В таких случаях сложно перенастроиться.
Во втором тайме «Ростов» играл по счету, контратаковал. Удаление еще непонятное. Я считаю, что это бред вообще. Нарушения не было. Непонятное для меня решение. Пришлось отбиваться «Ростову». Выдержали, выстояли, заслуженно взяли три очка.
— «Спартак» называют претендентом на золото. Разве не в таких матчах надо показывать свои чемпионские амбиции?
— Согласен. Посмотрим, может быть, отсутствие Тедеско на бровке не воодушевляло команду. Привыкли к движениям Тедеско, к его заводам. Говорить можно много, но мы все сегодня увидели. (Константин Колмаков)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.