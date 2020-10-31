Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал результат матча 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» (0:1).

— «Ростов» неплохо играл в первом тайме. «Спартак» вышел не свой, инертный, — сказал Гамула «СЭ». — Не было желания играть, не было настроя, хотя они не участвовали в еврокубках. Наверное, думали, что легко обыграют «Ростов», который в прошлом туре проиграл «Химкам». В таких случаях сложно перенастроиться.

Во втором тайме «Ростов» играл по счету, контратаковал. Удаление еще непонятное. Я считаю, что это бред вообще. Нарушения не было. Непонятное для меня решение. Пришлось отбиваться «Ростову». Выдержали, выстояли, заслуженно взяли три очка.

— «Спартак» называют претендентом на золото. Разве не в таких матчах надо показывать свои чемпионские амбиции?

— Согласен. Посмотрим, может быть, отсутствие Тедеско на бровке не воодушевляло команду. Привыкли к движениям Тедеско, к его заводам. Говорить можно много, но мы все сегодня увидели. (Константин Колмаков)