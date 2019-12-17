«Спартак» будет сотрудничать с футбольной ассоциацией из Китая

«Спартак» достиг принципиальных договоренностей о подписании соглашения о сотрудничестве с футбольной ассоциацией китайской провинции Юньнань. Соответствующие намерения были согласованы на встрече генерального директора нашего клуба Томаса Цорна с председателем юньнаньской футбольной ассоциации Цан Лином в рамках визита руководства красно-белых в китайский город Куньмин, сообщает официальный сайт москвичей.

Соглашение подразумевает сотрудничество между «Спартаком» и футбольной ассоциацией провинции Юньнань в области развития футбола и продвижения бренда российского клуба на территории юго-западной провинции Китая. Планируется, что юньнаньская футбольная ассоциация будет направлять юных китайских футболистов на стажировку в «Спартак».

В свою очередь «Спартак» поделится с восточными партнерами опытом в области работы академии клуба и подготовки кадров, а также рассмотрит возможность проведения одного из зимних сборов основной команды в Куньмине, где расположена тренировочная база сборной Китая по футболу.

— Подписание меморандума с футбольной ассоциацией провинции Юньнань — наш первый шаг на китайский рынок, — прокомментировал итоги визита генеральный директора «Спартака» Томас Цорн. — Мы чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы местный болельщик познакомился с брендом «Спартака» и богатейшими традициями нашего клуба. Мы также будем стремиться привлекать к сотрудничеству спонсоров из числа китайских компаний. В целом мы весьма позитивно оцениваем перспективы взаимоотношений с футболом Китая.

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