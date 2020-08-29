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«Спартак» — «Арсенал»: туляки остались в меньшинстве перед перерывом

18:47
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Полузащитник «Арсенала» Даниил Лесовой получил второе предупреждение на 45-й минуте матча 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» и оставил команду в меньшинстве. На тот момент счет был 1:1.

Первую желтую карточку Лесовой получил на 13-й минуте, когда грубо в подкате сыграл против Александра Соболева. Второе предупреждение полузащитник заработал за споры с арбитром на 45-й минуте игры, считая, что нужно назначить угловой у ворот «Спартака».

Спартак — Арсенал Т

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