Полузащитник «Арсенала» Даниил Лесовой получил второе предупреждение на 45-й минуте матча 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» и оставил команду в меньшинстве. На тот момент счет был 1:1.

Первую желтую карточку Лесовой получил на 13-й минуте, когда грубо в подкате сыграл против Александра Соболева. Второе предупреждение полузащитник заработал за споры с арбитром на 45-й минуте игры, считая, что нужно назначить угловой у ворот «Спартака».