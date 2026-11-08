«Спартак» — «Акрон»: Максименко и Угальде сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Акрона» на матч 14-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16.15 по московскому времени.

«Спартак»: Максименко, Ву, Бабич, Парада, Барко, Солари, Умяров, Пруцев, Зобнин, Фернандес, Угальде.

Запасные: Помазун, Довбня, Саусь, Денисов, Маркиньос, Массалыга, Сорокин, Зиньковский, Даку, Полех.

«Акрон»: Гудиев, Бардыбахин, Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Пестряков, Бистрович, Лончар, Марадишвили, Тедич, Шуманский.

Запасные: Тереховский, Волочай, Роча, Неделчару, Джурасович, Сидоренко, Видосавлевич, Хосонов, Попенков, Болдырев, Оганесян, Дуду Родригес.

«Спартак» занимает пятое место в чемпионате, набрав 26 очков в 13 турах. «Акрон» набрал 12 очков и располагается на 14-й строчке таблицы.

«СЭ» проведет трансляцию матча «Спартак» — «Акрон»