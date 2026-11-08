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«Спартак» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 14 тура РПЛ 8 ноября 2026

«Спартак» — «Акрон»: Максименко и Угальде сыграют с первых минут

Алексей Михайлов

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Акрона» на матч 14-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16.15 по московскому времени.

«Спартак»: Максименко, Ву, Бабич, Парада, Барко, Солари, Умяров, Пруцев, Зобнин, Фернандес, Угальде.

Запасные: Помазун, Довбня, Саусь, Денисов, Маркиньос, Массалыга, Сорокин, Зиньковский, Даку, Полех.

«Акрон»: Гудиев, Бардыбахин, Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Пестряков, Бистрович, Лончар, Марадишвили, Тедич, Шуманский.

Запасные: Тереховский, Волочай, Роча, Неделчару, Джурасович, Сидоренко, Видосавлевич, Хосонов, Попенков, Болдырев, Оганесян, Дуду Родригес.

«Спартак» занимает пятое место в чемпионате, набрав 26 очков в 13 турах. «Акрон» набрал 12 очков и располагается на 14-й строчке таблицы.

«СЭ» проведет трансляцию матча «Спартак» — «Акрон»

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
08 ноября, 16:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Акрон

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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
2
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
4
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
5
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
Илья Самошников
Илья Самошников

Рубин

 10 1 2
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