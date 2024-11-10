«Спартак» — «Акрон»: красно-белые ведут в счете после первого тайма

«Спартак» обыгрывает «Акрон» по итогам первого тайма матча 15-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол в первые 45 минут встречи забил Тео Бонгонда, который отличился на 28-й минуте.

Красно-белые нанесли 4 удара в створ ворот соперника, на счету тольяттинской команды ни одного удара.

Игра проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.