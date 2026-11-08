«Спартак» на своем поле обыграл «Акрон»

«Спартак» дома обыграл «Акрон» в матче 14-го тура РПЛ — 2:1.

Встреча прошла на «Лукойл Арене» в Москве.

На 42-й минуте нападающий гостей Слободан Тедич забил мяч в свои ворота. На 58-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар сравнял счет. Победный гол на 65-й минуте забил хавбек красно-белых Данил Пруцев.

На 83-й минуте вратарь «Спартака» Александр Максименко получил красную карточку.

«Спартак» набрал 29 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 12 очками остался на 14-й строчке.

В следующем туре «Спартак» 22 ноября сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо», а «Акрон» 21 ноября примет «Факел».