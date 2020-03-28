«Созваниваюсь с семьей, играю в Call of Duty». Магнуссон рассказал, как проводит паузу в сезоне

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон в интервью «СЭ» рассказал, как он проводит паузу в сезоне, связанную с пандемией коронавируса.

— Да, мы проходим через непростые времена, — сказал Магнуссон. — Всему миру нужно сплотиться и надеяться, что это скоро закончится. Я провожу много времени со своим псом Танго, стараюсь гулять и заниматься с ним почаще. В остальное время созваниваюсь с семьей и друзьями, на приставке играю в Call of Duty. Это помогает занять время и делает проще каждый день.

Сейчас трудно каждому из нас. Мы не знаем, когда возобновятся общекомандные тренировки, чемпионат, когда сезон закончится, не можем ничего планировать. В такие условия попали все. Мы — профессионалы на 100 процентов, и если сказали тренироваться дома, так и делаем. После двух недель в квартире, конечно, трудновато. Каждый день все ждут новостей, но пока ничего не происходит. (Евгений Белоусов).

Полностью интервью Хердура Магнуссона — здесь.