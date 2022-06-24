Советский журналист Винокуров заявил об участии легендарного тренера Лобановского в договорных матчах
Известный журналист Валерий Винокуров в интервью «СЭ» рассказал об участии знаменитого тренера Валерия Лобановского в договорных матчах в чемпионате СССР.
— Открыто написать невозможно, так я формулировал — «сценарий удался», — сказал Винокуров. — Или подтрунивал — дескать, киевское «Динамо» в матче с «Карпатами» попало в функциональную яму. Я все знал и про «Карпаты», и про «Шахтер». Как отдают очки. Только не напишешь же! Но прочитав про «функциональную яму», Лобановский разгневался. Посчитал оскорбительным.
— В чем выражалось?
— Звонит Льву Филатову: «Что Валерка написал? Какая «яма»?» — «Так вы же сыграли договорной матч!» — «Вот пусть и пишет — «договорной матч»! Зачем про «яму"-то?» Представляете цинизм? Кстати, однажды Щербицкий поломал им договор!
— Ой, как интересно.
— Сами футболисты делали ставки на подпольном тотализаторе.
— При советской власти?
— Да! Две игры на Кубок — «Динамо» побеждает в гостях «Шахтер» 3:2. Значит, в Киеве должны проиграть 1:2. Но пройти дальше. На ответный матч и приехал Щербицкий. Взглянул на листочек с составом: «Это что такое?!»
— Лобановский поставил не тех?
— Звездам дал отдохнуть. Матч-то договорной. Так Щербицкий приказал выпустить нормальный состав. За час до матча пришлось все перекраивать и выигрывать у «Шахтера»! Договор сорвался. Поркуян мне потом жаловался: «Представляешь — я пять тысяч просадил на этом деле». Ну, «Жигули»!
Полностью интервью с Валерием Винокуровым можно прочитать здесь.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|00:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
|00:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|15.07
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
|00:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
|00:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Химки – Зенит
|- : -