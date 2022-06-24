Советский журналист Винокуров заявил об участии легендарного тренера Лобановского в договорных матчах

Известный журналист Валерий Винокуров в интервью «СЭ» рассказал об участии знаменитого тренера Валерия Лобановского в договорных матчах в чемпионате СССР.

— Открыто написать невозможно, так я формулировал — «сценарий удался», — сказал Винокуров. — Или подтрунивал — дескать, киевское «Динамо» в матче с «Карпатами» попало в функциональную яму. Я все знал и про «Карпаты», и про «Шахтер». Как отдают очки. Только не напишешь же! Но прочитав про «функциональную яму», Лобановский разгневался. Посчитал оскорбительным.

— В чем выражалось?

— Звонит Льву Филатову: «Что Валерка написал? Какая «яма»?» — «Так вы же сыграли договорной матч!» — «Вот пусть и пишет — «договорной матч»! Зачем про «яму"-то?» Представляете цинизм? Кстати, однажды Щербицкий поломал им договор!

— Ой, как интересно.

— Сами футболисты делали ставки на подпольном тотализаторе.

— При советской власти?

— Да! Две игры на Кубок — «Динамо» побеждает в гостях «Шахтер» 3:2. Значит, в Киеве должны проиграть 1:2. Но пройти дальше. На ответный матч и приехал Щербицкий. Взглянул на листочек с составом: «Это что такое?!»

— Лобановский поставил не тех?

— Звездам дал отдохнуть. Матч-то договорной. Так Щербицкий приказал выпустить нормальный состав. За час до матча пришлось все перекраивать и выигрывать у «Шахтера»! Договор сорвался. Поркуян мне потом жаловался: «Представляешь — я пять тысяч просадил на этом деле». Ну, «Жигули»!

Полностью интервью с Валерием Винокуровым можно прочитать здесь.