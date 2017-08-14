Сослан Джанаев: "Рыжиков - один из лучших вратарей России"

Вратарь "Рубина" Сослан Джанаев рассказал о том, что он хочет добиться результата в казанской команде. По его словам, у него будет здоровая конкуренция за место в составе с Сергеем Рыжиковым.

- У меня закончился контракт в "Ростове", я его отработал от и до. После этого я стал свободным агентом и перешел в "Рубин", - сказал Джанаев в интервью клубному телевидению. - Хотелось работать под руководством Бердыева и Кафанова. В последнее время я прогрессировал. Считаю, что принял правильное решение продолжать свой карьерный рост рядом с такими профессионалами. Других вариантов у меня не было. Я их даже не рассматривал.

Мы пришли в "Рубин" делать результат во имя клуба, работать на команду. Рыжиков на протяжении последних десяти лет является одним из лучших голкиперов в России, поэтому мне самому придется у него чему-то научиться. У нас будет здоровая конкуренция: на поле есть только один вратарь, поэтому мы будем работать на тренировках. Только время покажет и расставит все по местам.