Сослан Джанаев: «Любой спортсмен хочет играть в еврокубках. У каждого из нас есть амбиции»

Голкипер «Сочи» Сослан Джанаев подвел итог матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:1).

— По тому, как складывался второй тайм, очко пойдет в копилку, — сказал Джанаев в эфире «Матч Премьер». — Играли вдесятером, тяжело было придумать что-то впереди. Хорошо, что смогли сохранить этот результат.

Чуть-чуть спина побаливала, так что пришлось сделать укол. Но завтра доктора приведут в порядок ничего страшного.

Мы не смотрим в таблицу. Стараемся отталкиваться от своей игры. Стараемся выложиться в каждом матче. В конце сезона подсчитаем очки.

В нашем чемпионате нет простых игр. Все игры вырывали на жилах. Не с топ-клубами играть еще сложнее: ведущие клубы дают играть. В каждом матче нам нужно победить. Да, у нас есть задачи, для себя мы хотим показать максимум.

Любой спортсмен хочет играть в еврокубках. У каждого из нас есть амбиции. Мы будем стараться.