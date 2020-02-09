Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев в интервью «СЭ» рассказал о разговоре с главным тренером команды Леонидом Слуцким перед подписанием контракта.

20-летний воспитанник «Спартака» сначала договорился с казанцами о переходе летом на правах свободного агента, а затем клубы согласовали трансфер футболиста в зимнюю паузу.

— Сколько разговоров было у вас с отцом с руководством «Спартака» и как быстро все согласовали с «Рубином»?

— Я — воспитанник «Спартака», провел в этом клубе 12 лет и прошел все ступени. У самого было желание остаться. Все переговоры вел мой отец. Сказал, что полностью ему доверяю, был сконцентрирован на отдыхе и подготовке к сборам. Если что, находился рядом. По субъективным причинам договориться не удалось. В этот момент на нас вышел «Рубин». Самое главное — интерес тренера, есть ли он вообще. Если честно, был удивлен и даже шокирован, когда узнал, что сам Слуцкий заинтересован в том, чтобы меня взять. Сначала не поверил, сказал: хорошо, жду звонка Леонида Викторовича. И через 10 минут раздался звонок с неизвестного номера, отвечаю — а это он. Я — в шоковом состоянии. Поговорили минут 15 очень хорошо.

— На каких именно позициях видит вас тренер?

— Во время одного разговора я сказал: даже если вратарем надо выйти, ради команды готов. В этом нет проблемы. Могу и справа, и слева, могу в нападении плюс нравится место «десятки». На теории внимательно слушаю не только про свою позицию, но и про моменты, связанные с другими — и с «десяткой», и с «девяткой», чтобы в каких-то моментах, если окажусь там, отыграть как настоящая «десятка» или форвард. (Артем Агапов)

Первое интервью полузащитника «Рубина» Солтмурада Бакаева — здесь