Соловчук едва не сорвался, отвечая на вопросы адвоката Протасовицкого

Виталий Соловчук, водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой, в Пресненском суде города Москвы едва не сорвался, отвечая на вопросы Татьяны Прилипко, адвоката детского тренера Александра Протасовицкого. В настоящее время в суде идет слушание по делу Протасовицкого, а также игрока "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Судья вступила:
- Просто скажите, бил ли вас Протасовицкий и чем.
- Да, ногами.
Соловчук выглядит явно уставшим, голос его уже начинает подрагивать. Но адвокаты продолжают задавать вопросы.
- Может, брюки запомнили Протасовицкого?
- Не запомнил.
- В какой момент еще Протасовицкий оказал на вас агрессивное воздействие?
- Два раза меня ударил. Меня вели от того места, где я лежал, к машине. Меня вели несколько человек.
- Для чего они вас подняли?
- Не знаю. Откуда я знаю, какие были мотивы?
- Кто конкретно куда повел?
- Не помню!!! Когда у вас сломан нос и головокружение, вы не запоминаете, кто и что говорит в этот момент!!!
Если ранее Соловчук достаточно подробно отвечал на все вопросы, то сейчас он ограничивается словосочетаниями - "Я не знаю", "Я не помню".
- Вам какие-то еще вопросы задавали?
- Не помню.
- Хорошо. Вот ведут вас к машине. В какой момент Протасовицкий оказал на вас агрессивное воздействие?
- Два раза меня ударил по лицу уже возле машины.
- Что дальше было?
- Еще хуже помню. Потому что уже в полуобморочном состоянии находился.
- Так не бывает "тут помню", "тут не помню".
- Бывает!
- Вы сели за руль и уехали. Вы не так плохи были, как сами себя сейчас представляете... (Дмитрий Зеленов)
Протасовицкий, Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.