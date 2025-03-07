Солари объяснил, почему тренировался индивидуально в расположении «Спартака» перед переходом

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари рассказал «СЭ», почему тренировался индивидуально до завершения перехода в стан красно-белых.

«Это были какие-то внутренние дела между клубами в процессе переговоров, о которых я особо ничего не могу сказать», — сказал Солари «СЭ».

10 февраля Metaratings.ru сообщал, что Солари тренировался индивидуально, так как не мог присоединиться к занятиям в общей группе в расположении «Спартака» до завершения платежа по его трансферу из «Ривер Плейта».

23-летний Солари перешел в «Спартак» 11 февраля, подписав контракт на 4,5 года. Аргентинец отличился с своей первой игре за российский клуб — 3 марта против «Оренбурга» (2:0) в 19-м туре РПЛ.