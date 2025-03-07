Солари объяснил, почему тренировался индивидуально в расположении «Спартака» перед переходом
Полузащитник «Спартака» Пабло Солари рассказал «СЭ», почему тренировался индивидуально до завершения перехода в стан красно-белых.
«Это были какие-то внутренние дела между клубами в процессе переговоров, о которых я особо ничего не могу сказать», — сказал Солари «СЭ».
10 февраля Metaratings.ru сообщал, что Солари тренировался индивидуально, так как не мог присоединиться к занятиям в общей группе в расположении «Спартака» до завершения платежа по его трансферу из «Ривер Плейта».
23-летний Солари перешел в «Спартак» 11 февраля, подписав контракт на 4,5 года. Аргентинец отличился с своей первой игре за российский клуб — 3 марта против «Оренбурга» (2:0) в 19-м туре РПЛ.
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|0
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4
|Спартак
|0
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|0
|0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
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|Балтика
|0
|0
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|0
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7
|Динамо
|0
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8
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|0
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9
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10
|Ростов
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11
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|0
|0
|0
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|0
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|0
|0
|0
|0
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|0
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13
|Акрон
|0
|0
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|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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