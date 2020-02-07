«Сочи» в товарищеском матче уступило «Енисею»

«Сочи» в товарищеском матче на сборе в Турции уступило «Енисею» со счетом 1:2.

Сегодня в 17:00 сочинцы проведут второй матч — соперником станет белорусский БАТЭ.

Товарищеские матчи. Клубы

«Сочи» — «Енисей» — 1:2 (1:0)

Голы: Лагатор, 44 (1:0). Руднев, 75 (1:1). Руднев, 80 (1:2).

«Сочи»: Самок, Маргасов, Калугин, Шакуро, Коркин, Померко, Лагатор, Колдунов, Бахтияров, Боковой, Карапетян.

Предупреждение: Калугин, 40.

7 февраля. Белек. Стадион Поле отеля «Корнелия де Люкс».