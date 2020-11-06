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«Сочи» — «Уфа»: Заболотный и Жоаузинью выйдут в стартовом составе хозяев

17:43
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Стали известны составы на матч 14-го тура Тинькофф РПЛ между «Сочи» и «Уфой».

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Мевля, Маммана, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Пруцев, А. Заболотный, Жоаузинью.

Запас: Н. Заболотный, Новосельцев, Калугин, Цаллагов, Набиуллин, Бахтияров, Боковой, Немченко, Руденко, Варданян, Дуганджич.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Йокич, Камилов, Фольмер, Алибеков, Жамалетдинов, Андрич.

Запас: Шафинский, Чернов, Сухов, Бородин, Данченко, Кротов, Алиев, Голубев, Карп, Сысуев.

Сочи — Уфа

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