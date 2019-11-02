«Сочи» — «Тамбов»: Мелкадзе вывел гостей вперед
17:45
В матче 15-го тура чемпионата России нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе забил гол в ворота «Сочи».
Форвард вышел один на один с Сосланом Джанаевым, но отпустил мяч чуть далеко от себя. Вратарь не успел накрыть его, и Мелкадзе выбил у него мяч практически из рук. Затем ему оставалось только не промахнуться по пустым воротам.
? Четвертый гол Георгия Мелкадзе в этом розыгрыше чемпионата.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 2, 2019
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