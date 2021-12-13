В понедельник, 13 декабря, «Сочи» на своем поле сыграет со «Спартаком» в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Спартак». Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на сайте matchtv.ru. Она начнется в 18.55.

Сочинцы с 28 очками занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» располагается на 9-й строчке с 23 баллами.