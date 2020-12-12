«Сочи» — «Спартак»: правильно ли отменен гол Ларссона?
На 42-й минуте матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Спартак» арбитр Игорь Панин был вынужден прибегнуть к помощи видеоассистентов, когда Джордан Ларссон отправил мяч в ворота хозяев поля. В итоге гол не был засчитан: видеоарбитр Артем Любимов и его помощник Роман Усачев на повторах увидели, что нападающий красно-белых, обрабатывая мяч, подыграл себе левой рукой.
Решение верное — Ларссон нарушил правила.
(Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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