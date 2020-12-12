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«Сочи» — «Спартак»: правильно ли отменен гол Ларссона?

17:36
12 декабря. Сочи. Отмененный гол Ларссона. 12 декабря. Сочи. Отмененный гол Ларссона. 12 декабря. Сочи. Отмененный гол Ларссона.
12 декабря. Сочи. Отмененный гол Ларссона.
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На 42-й минуте матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Спартак» арбитр Игорь Панин был вынужден прибегнуть к помощи видеоассистентов, когда Джордан Ларссон отправил мяч в ворота хозяев поля. В итоге гол не был засчитан: видеоарбитр Артем Любимов и его помощник Роман Усачев на повторах увидели, что нападающий красно-белых, обрабатывая мяч, подыграл себе левой рукой.

Решение верное — Ларссон нарушил правила.

(Александр Бобров)

12 декабря. Сочи. Отмененный гол Ларссона.
12 декабря. Сочи. Отмененный гол Ларссона.
12 декабря. Сочи. Отмененный гол Ларссона.
12 декабря. Сочи. Отмененный гол Ларссона.
Сочи — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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