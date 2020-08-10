«Сочи» сообщил о травме Немченко. После стыка Жиго с ним Казарцев назначил скандальный пенальти

Полузащитник «Сочи» Анатолий Немченко получил повреждение колена в эпизоде с назначением пенальти в матче 1-го тура чемпионата России со «Спартаком», информирует пресс-служба южного клуба.

В сообщении подчеркивается: Немченко почувствовал дискомфорт в колене, но сумел доиграть матч до конца. Сегодня по результатам обследования у него диагностирован надрыв латеральной коллатеральной связки коленного сустава.

На 88-й минуте матча арбитр Василий Казарцев назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых. Судья усмотрел нарушение правил со стороны Самюэля Жиго в единоборстве с Анатолием Немченко. При этом глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал: рефери допустил грубую ошибку, пенальти не было.