«Сочи» сообщил о травме Немченко. После стыка Жиго с ним Казарцев назначил скандальный пенальти
Полузащитник «Сочи» Анатолий Немченко получил повреждение колена в эпизоде с назначением пенальти в матче 1-го тура чемпионата России со «Спартаком», информирует пресс-служба южного клуба.
В сообщении подчеркивается: Немченко почувствовал дискомфорт в колене, но сумел доиграть матч до конца. Сегодня по результатам обследования у него диагностирован надрыв латеральной коллатеральной связки коленного сустава.
На 88-й минуте матча арбитр Василий Казарцев назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых. Судья усмотрел нарушение правил со стороны Самюэля Жиго в единоборстве с Анатолием Немченко. При этом глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал: рефери допустил грубую ошибку, пенальти не было.
Дополнительная информация:
https://pfcsochi.ru/news/2020-21/nemchenko-poluchil-travmu-v-igre-so-spartakom/