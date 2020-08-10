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«Сочи» сообщил о травме Немченко. После стыка Жиго с ним Казарцев назначил скандальный пенальти

10 августа 2020, 16:31
9 августа. Москва. «Спартак» — «Сочи» — 2:2. Самюэль Жиго и Анатолий Немченко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
9 августа. Москва. «Спартак» — «Сочи» — 2:2. Самюэль Жиго и Анатолий Немченко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник «Сочи» Анатолий Немченко получил повреждение колена в эпизоде с назначением пенальти в матче 1-го тура чемпионата России со «Спартаком», информирует пресс-служба южного клуба.

В сообщении подчеркивается: Немченко почувствовал дискомфорт в колене, но сумел доиграть матч до конца. Сегодня по результатам обследования у него диагностирован надрыв латеральной коллатеральной связки коленного сустава.

На 88-й минуте матча арбитр Василий Казарцев назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых. Судья усмотрел нарушение правил со стороны Самюэля Жиго в единоборстве с Анатолием Немченко. При этом глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал: рефери допустил грубую ошибку, пенальти не было.

Дополнительная информация:

https://pfcsochi.ru/news/2020-21/nemchenko-poluchil-travmu-v-igre-so-spartakom/

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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